Британец вылечился от коронавируса после 411 дней терапии

У него был очень слабый иммунитет

В Британии выздоровел пациент, которому 411 дней назад был поставлен диагноз COVID-19, сообщает телеканал Sky News. Это – 59-летний мужчина, у него был серьёзно ослаблен иммунитет после пересадки почки.

Тесты на коронавирус у больного продолжали давать положительный результат более 400 дней. Изначально он был инфицирован ранним вариантом исходного штамма из Уханя.

Другой пациент с ковидом скончался спустя 505 дней болезни. Его не удалось спасти из-за множества сопутствующих заболеваний

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