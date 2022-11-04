Эксперты: Принятый бюджет позволит Москве продолжить реализацию социальных проектов

Эта важная составляющая жизни города

Московский бюджет позволит продолжить реализацию проектов в сферах образования и социальной защиты. Таким мнением с АГН "Москва" поделились эксперты. Главный финансовый документ приняла Мосгордума.

Заместитель руководителя департамента труда и социальной защиты населения Москвы Владимир Филиппов отметил важность популярного в столице проекта "Московское долголетие". На его развитие предусмотрено 3,9 миллиарда рублей. Программа стала неотъемлемой частью жизни многих московских пенсионеров: занятия посетили около 450 тысяч человек.

Больше половины выделенных денег направляется на программы социальной поддержки, образования, здравоохранения, культуры и спорта. Это особо отметила глава РОО "Объединение многодетных семей города Москвы" Наталья Карпович. По её словам, городской бюджет из года в год остаётся социально ориентированным.

"Появляются новые социальные проекты, расширяются меры поддержки, в том числе и для семей с детьми. Например, уже несколько лет реализуется очень важных проект для семей с новорождённым ребенком "Наше сокровище", - сказала Карпович.

Очень важно, что вся материальная помощь семьям ежегодно увеличивается. Например, в следующем году размеры всех городских социальных выплат будут увеличены на 10%. Такие меры поддержки - это очень значимая помощь, на которую действительно рассчитывают многодетные семьи.

Директор школы №1065 Мария Кулаженкова отметила, что бюджетом предусмотрена дальнейшая реализация проектов в сфере образования.

"Бюджет на реализацию программы "Столичное образование" традиционно учитывает ключевые принципы и приоритеты образовательной политики. Прежде всего, он ориентирован на то, чтобы обеспечить равные возможности для каждой школы и одинаково доступное для каждого юного москвича качественное образование", - сказала педагог.

По словам директора школы №1575 Ирины Бобровой, ежегодно городской бюджет выделяет значительные средства на приобретение современного учебного оборудования, поддержку не только талантливых учеников, но и их учителей.

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