Путин побывал на выставке "Украина. На переломах эпох" в Манеже

Экспозиция открылась на этой неделе

В День народного единства Владимир Путин побывал на исторической выставке "Украина. На переломах эпох". Экспозиция открыта на этой неделе в столичном Манеже.

Экспонаты выставки президент осматривал вместе с шеф-редактором проекта "Россия - моя история" Александром Мясниковым и преподаватель истории из Орехово-Зуева, победителем конкурса "Учитель года России" Дмитрием Лутовиновым.

На интерактивной выставке в Манеже выставлены фотографии, видеоматериалы, кинохроники, карты, плакаты и многочисленные архивные документы, иллюстрирующие различные периоды российско-украинской истории.

Чтобы соблюсти объективность авторы выставки представили, в том числе, трактовку исторических событий с точки зрения современного украинского государства. Выставка будет работать до 24 ноября, вход на неё бесплатный, сообщает ТАСС.

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