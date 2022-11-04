НАТО стремительно наращивает военное присутствие у границ России

Создаётся ударная группировка

В два с половиной раза выросла группировка войск НАТО в самой непосредственной близости от западных границ России. И угроза вполне может увеличиться, об этом сообщил министр обороны Сергей Шойгу на совместной коллегии военных ведомств России и Белоруссии. Шойгу напомнил, что НАТО уже приняла новую стратегическую концепцию блока, а в ней главным источником угроз безопасности альянса названа Россия, которая в последние 20 лет коварно приблизилась вплотную к силам НАТО, хоть и вооружённым, но при этом, как всем известно, страшно миролюбивым.

Сюжеты про тренировки 101-ой воздушно-десантной дивизии США, оперативно переброшенной в Румынию, то и дело крутят по американским телеканалам. Сначала это воспринималось как элемент пропаганды, учитывая бравурные заявления военных о том, что они якобы в любой момент готовый зайти на Украину. Такой сценарий, конечно, и сейчас кажется многим самоубийственным. Однако в Белом доме, считает отставной полковник армии США Дуглас Макгрегор, его, действительно, рассматривают всерьёз.

Похоже, сегодня Белый дом во главе с Байденом вознамерился использовать многонациональные силы против России. Альянс НАТО не в состоянии принять единодушное решение о военном вмешательстве на стороне Украины, ведущей боевые действия против России. Но как намекнул недавно Дэвид Петреус, президент со своими генералами задумался о собственной "коалиции желающих". Предположительно эта коалиция будет состоять в основном из польских и румынских войск, а её основу составит армия США. Все эти силы будут задействованы на Украине.

Впрочем, это лишь гипотеза, говорит Макгрегор, подчёркивая, что победить у США всё равно не получится. При этом последствия окажутся крайне катастрофическими для Вашингтона. Однако там, видимо, так не считают, продолжая наращивать свою группировку в Европе. Туда перебрасывается оружие, в том числе модернизированные ядерные бомбы; техника, а также войска, про которые у Байдена на неделе спросили следующее.

- Мистер президент, как долго вы собираетесь держать американские войска в Польше и других странах НАТО? - Они там надолго!

Сомнений в этом не было никаких. Даже если американцы не сунутся на Украину, ограничившись поставками оружия, инструкторами и передачей разведданных, сокращать свой контингент в Европе они теперь не будут долгие годы. Собственно, ради этого они и вели Украину к открытому конфликту с Россией. Это стало хорошим поводом вдохнуть новую жизнь в НАТО. Альянс в последние годы переживал явный упадок. А также ослабить своих европейских союзников, которые буквально на глазах из экономически сильных государств, кое-где даже позволявших себе самостоятельность, превратились в беспрекословно подчиняющихся Вашингтону слуг.

Сергей Шойгу, министр обороны России: "Ясно, что сложившееся ситуация выгодна, в первую очередь, США. Вашингтон стремится использовать её для сохранения глобального лидерства и максимального ослабления других стран, в том числе, своих союзников в Европе. Но основной целью деструктивных усилий для коллективного Запада безусловно является Россия. Уничтожение её экономики, военного потенциала, возможности проводить независимую внешнюю политику.

То есть ключевая задача состоит в том, чтобы растоптать Россию как государство. И это, отнюдь, не преувеличение. Достаточно послушать западных политиков, которые говорят об этом открыто. Один из свежих примеров - сенатор Джим Инхов, который на неделе призвал уничтожить нашу страну.

Многие из наших союзников по НАТО на передовой с Россией помогают Украине больше, чем США, относительно своих возможностей. Вот почему мы должны наращивать промышленные мощности, чтобы пополнить собственные запасы оружия, продавать его союзникам, поддержав тем самым победы Украины и наши собственные. Нам нужно уничтожить Россию всем вместе.

Джим Инхов, кстати, возможно новый глава сенатского комитета по обороне. Он представляет он республиканскую партию. Так что даже в случае поражения демократов на промежуточных выборах, до которых осталось совсем чуть-чуть, испытывать иллюзий на их счёт не стоит. Ни в плане сокращения военной помощи Украине, ни в плане каких-то переговоров с Россией, которую НАТО обложила по периметру. Причём новоиспеченные члены - Швеция и Финляндия - уже заявили, что, в принципе, не против разместить на своей территории военные базы, а также ядерное оружие.

Санна Марин, премьер-министр Финляндии: "Членство Финляндии и Швеции в НАТО укрепило бы безопасность наших стран, а также безопасность всей Северной Европы. Что касается возможного размещения ядерного оружия на нашей территории, то мы не ставим перед руководством альянса никаких предварительных требований".

Что, впрочем, вполне понятно, учитывая, что эти страны нужны НАТО, которым управляют из Вашингтона, исключительно в качестве удобных с военной точки зрения территорий. Как, в общем-то, и Украина, которую сейчас используют в качестве тарана против России. При этом в Пентагоне характеризуют нашу страну в качестве острой угрозы. Причём, угрожаем мы не только США, а всему нынешнему миропорядку, который очевидно уходит в прошлое. Это уже признают и некоторые западные журналисты. Вот, например, что на этот счёт пишет французское издание Le Point.

По сути, спецоперация на Украине, которую ведёт Россия, представляет собой некий ускоритель истории. Не приспособившись к этой новой реальности, Запад, надеющийся выиграть всё, рискует всё потерять... Есть ещё тот факт, что Россию молчаливо обожают миллионы людей, которые больше не выносят западный патернализм. Правда ли, что план Запада - разделить мир и ограбить целые народы, по известному выражению Путина? Мы в этом не убеждены, но миллиарды людей в душе так думают... И сейчас исторический переломный момент, когда жертвенный вызов России Западу многим видится как необходимый элемент для наступления нового мира.

Старый же мир его хозяин вместе с приспешниками пытается всеми силами защитить. Причём, готовиться к этому там начали давно. Все эти волны расширения НАТО на восток по всей видимости входили в единый план, который сейчас обретает осязаемые черты.

Сергей Шойгу, министр обороны России: "В конце июня на мадридском саммите НАТО была принята новая стратегическая концепция блока, в которой Россия названа главным источником угроз безопасности. Альянс намерен перейти от сдерживания России путём передового присутствия к созданию полномасштабной коллективной обороны на восточном фланге вблизи наших границ".

Оборона - лишь прикрытие, что показывает практика. Уже в Восточной и Центральной Европе, а также в странах Балтии развернуты многонациональные группы войск. Их численность составляет порядка 30 тысяч человек. Но это по всей видимости только начало. Потому как на саммите в Мадриде лидеры стран, входящих в НАТО, договорились нарастить силы быстрого реагирования до трёхсот тысяч человек. Там же шла речь и о военной поддержке Украины, которая будет продолжаться столько, сколько потребуется. А учитывая реальную угрозу применения Киевом "грязной бомбы", которая теоретически может стать предлогом для прямого вмешательства Запада в военный конфликт, размышления полковника Макгрегора на этот счёт, уже не кажутся такими уж не реальными.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр".

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