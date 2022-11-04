Как поссорились Олаф Шольц и Эммануэль Макрон

И как это отразится на всём Евросоюзе

Как менее чем за год уничтожить все отношения, что выстраивались десятилетиями? Да легко - иметь очень разные взгляды на важнейшие для сторон проблемы, не идти на компромиссы и испытывать к оппоненту личную неприязнь. Такую, что встречу тет-а-тет ваша собственная пресса будет характеризовать как катастрофу.

Речь идёт про отношения президента Франции и канцлера Германии. Лидеры двух важнейших стран Евросоюза достигли в своих отношениях точки замерзания и единственное, что их хоть как-то объединяет, но это неточно - борьба с нечестной конкуренцией со стороны США. Правда, Макрон пока не выложил, что даже странно, запись их беседы в Париже, но скажем так, слабохарактерность Шольца позволяет предположить, что и на этом фронте побед ждать не стоит.

Как не пытались Эммануэль Жан-Мишелевич и Олаф Герхордович скрыть взаимное недовольство за натянутыми улыбками и протокольными рукопожатиями – не вышло. Пресс-конференцию и совместное заявление лидеров, по итогам встречи в Париже, отменили. Официально немецкий канцлер очень спешил в Афины. Его французский коллега в ответ волевым решением перенёс на неопределённый срок традиционную встречу правительств двух стран во дворце Фонтенбло. "Ледяной душ", "Пробежавшая чёрная кошка" - журналисты не скупятся на метафоры.

Возможное решение отложить мероприятие исходит именно от французского президента и свидетельствует о значительном разладе в партнёрстве соседей. Две страны, традиционно выступающие локомотивами ЕС, выбрали явно не лучшее время для размолвок.

Сергей Фёдоров, ведущий научный сотрудник Института Европы РАН: "В настоящее время очень многое в политике Европы, в отношениях, между Францией и Германией определяется ситуацией на Украине, проведением нашей специальной военной операции. И поэтому Шольц в общем-то говорит о смене эпох. Те отношения, которые были до СВО и те, которые есть сейчас, они в корне поменяли геополитический расклад сил".

А Берлин и Париж, судя по всему, разучились обходить острые углы, что чревато глобальными проблемами для всего Европейского союза. Французская пресса тут же припомнила немцам, что подписанный 60 лет назад в Париже договор "О дружбе", в Германии называют просто – "Елисейским". В политическом эгоизме бундесканцлера, деятельность которого, к слову, одобряет меньше половины немцев, обвиняет и немецкая оппозиция.

Германия становится всё больше изолированной в Европе, и между Берлином и Парижем более нет скоординированной линии по основным международным вопросам, таким как отношения с Китаем или поддержка Украины.

Шольц, если верить турецкой прессе, поведал президенту Эрдогану, что изменил свою позицию по отношению к российскому президенту. И теперь отмечает важность диалога. Сообщению, по понятным причинам, очень удивились в Париже. Разговаривать с Путиным, судя по всему, немецкий канцлер намерен тет-а-тет. Точно также Берлин, в одиночку будет выстраивать оборону. И это – едва ли не главный краеугольный камень двусторонних отношений.

Европейский проект "Перспективная авиационная боевая система" создавался для разработки реактивных истребителей 6-го поколения. Они должны были заменить морально устаревшие французские, испанские и немецкие боевые самолёты. "Но это долго и дорого" – теперь уверены в Берлине.

Эберхард Цорн, генеральный инспектор Бундесвера: "Мы хотим иметь штуки, которые будут реально летать, ездить и доступны на рынке вместо каких-то европейских проектов развития, которые ни туда, ни сюда".

Александр Камкин, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН имени Е.М. Примакова: "Германия объявила о масштабных закупках американских систем ПВО Patriot, истребителей F-35. Фактически, это - удар по германо-французскому военному сотрудничеству. Потому, что многие годы ВПК двух страны были тесно интегрированы друг в друга. Это и совместная разработка авиационной техники, и совместные артиллерийские системы и многие другое".

Германии и Франции, судя по всему, не по пути и в энергетике. До сих пор не утихают споры вокруг атомных электростанций. Париж – "за" их активное использование, Берлин – "против". И предлагает строить новые газопроводы. Например, MidCat, по которому из Испании будут прокачивать алжирское голубое топливо во Францию, а уже оттуда в Германию. Стоимость проекта – три миллиарда евро. И Елисейский дворец не горит желанием финансировать даже часть. Там предпочитают ограничительные меры, вроде введения потолка цены на российские углеводороды.

А потому от не согласованного с европейскими партнерами решения Шольца, направить на поддержку немецкой экономики 200 миллиардов евро, Макрон пришел в ярость - пишет британская The Telegraph. В то время, как чопорному Шольцу, в отличии от французского коллеги, подобную глубина эмоций, в принципе не понять. Шольц и Макрон слишком уж разные – резюмирует Bloomberg.

Химии между политиками не возникло, хотя о личной неприязни речь, конечно же, не идёт. Их несовпадения - стилистические. Макрон любит пространные, витиеватые речи. Шольц (как и Меркель до него) предпочитает предметные переговоры без излишних разглагольствований. Однако с Меркель президент Франции всегда умел находить компромисс. С Шольцем, похоже, всё стало сложнее. Кроме того, политические системы двух стран очень разные, в этом корень противоречий. Первая сосредоточена вокруг фигуры всемогущего французского президента. Вторая нацелена на создание коалиций и поиск компромиссов в Бундестаге.

И этому "закулисному процессу" вряд ли помогут эффектные фотосессии и многочасовые звонки под объективами телекамер. Последний звонок, кстати, тоже обернулся скандалом. Вновь избранный президент Бразилии был не в курсе, что общается с коллегой на многомилионную аудиторию. Впрочем, такие "протокольные мелочи" месье Макрон уже давно демонстративно игнорирует.

Александр Камкин, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН имени Е.М. Примакова: "Макрон метит в идейные лидеры Европейского союза и он, видя, слабость Шольца, его такую не эмоциональность, крайнюю замкнутость. Он решил, видимо воспользоваться ситуацией. С другой стороны, именно Шольц, первым из европейских лидеров, поспешил в Китай, поздравлять Си Цзиньпина с переизбранием на пост генсека Компартии. Это тоже о многом говорит".

Ещё больше, правда говорит глава немецкого МИДа. Причём не вовремя и невпопад. Анналена Бербок сейчас в турне по Средней Азии, которая традиционно считается сферой влияния России и Китая. Однако именно от сближения с ними Бербок и предостерегает Казахстан и Узбекистан. Как бундесканцлер объяснит это хотя бы председателю Си? Остаётся лишь догадываться.

Визит Шольца в Пекин эксперты называют судьбоносным. Европе нужно заручиться поддержкой дракона. Ведь грядёт экономическое противостояние с орлом. Американский закон "О снижении инфляции" предусматривает уменьшение налогов и льготы в сфере энергообеспечения предприятий, открывающихся на территории США. На фоне увядающего "Райского сада", "Сияющий град на Холме" выглядит спасительным местом для промышленников и предпринимателей. Эксперты прогнозируют великий индустриальный исход и оценивают европейские потери от деиндустриализации в 370 миллиардов долларов.

Сергей Фёдоров, ведущий научный сотрудник Института Европы РАН: "Конечно, это беспокоит и французов, и немцев. Немцев тем более. С учётом того, что энергетический кризис бьёт по Германии, гораздо сильнее, чем по Франции. Поэтому, мы уже слышали, что многие энергоёмкие немецкие производства, планируют перенести свои мощности в США. Или в Китай. Шла речь, о том, что BASF может развить производства в Китае. Это далеко от этого курса на самостоятельность и суверенность Европы в промышленном и других отношениях. Мы должны вспомнить слова Макрона, который вдруг удивился: почему это союзники, имея ввиду США, собираются продавать сжиженный газ в три раза дороже, чем он продается в США. Немцы и французы в этом плане едины, что они стараются избежать торговой войны с США. Экономической войны, но насколько им это удастся, это - большой вопрос".

Иначе, ведь придется выступить единым фронтом. Во всяком случае это и только это, пишет издание Politico, может хоть как-то примерить Берлин и Париж.

Эммануэль Макрон, президент Франции: "Я никогда не верил в "открытый супермаркет Европы". Я за Европу, в которой есть промышленная политика. Поэтому, да, мы должны защищать нашу промышленность и автомобили, которые сделаны в Европе. Как европейцы, мы должны обеспечить себе финансовую защиту. Мы хотим принять такой же закон, как американцы, „Акт о покупке европейского“.

Правда, дружба против кого-то, как показывает практика, не решает накопившихся проблем. Существует не долго. А в конечном итоге редко заканчивается чем-то хорошим. И в случае с Германией и Францией проблемы рискуют получить, по меньшей мере, все 27 стран Европейского союза.

Матвей Шестаков, "ТВ Центр".

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