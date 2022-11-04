Путин: Конфликт на Украине - противостояние внутри одного народа

Запад греет руки на этом

От происходящих на Украине событий трудно и горько от того, что по сути они представляют собой противостояние внутри одного народа. Такое мнение высказал Владимир Путин на встрече по случаю 10-летия воссоздания Российского исторического и Российского военно-исторического обществ.

Президент заметил, что такое же состояние было после потрясений 1917 года, когда людей стравили, а иностранные державы грели руки на трагедии народа, передаёт ТАСС.

"Они преследовали свои интересы, ослабляли и рвали историческую Россию на части. И сегодня, беспрерывно поставляя оружие на Украину, перебрасывая туда наёмников, они абсолютно безжалостны к её гражданам", - отметил глава государства.

Запад продвигает руками украинцев свои геополитические цели, которые ничего общего не имеют с интересами украинского народа, полагает Путин. Также, по его словам, прилагаются усилия, направленные на ослабление, распад и уничтожение России.

"Мы никогда не позволим этого сделать. Будем защищать своё отечество так же, как наши героические предки", - резюмировал Путин.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"