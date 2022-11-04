Заканчивается реконструкция станции "Очаково" МЦД-4

Здесь появится современный пригородный вокзал

Реконструкция станции "Очаково" будущего четвёртого диаметра МЦД завершается. Это будет современный пригородный вокзал и важная транспортная точка района Очаково-Матвеевское, написал на своей странице "ВКонтакте" Сергей Собянин.

Мэр рассказал, что сейчас рабочие монтируют навесы над платформами, облицовывают вестибюли и устанавливают эскалаторы. Пассажирам должна понравиться обновлённая платформа: на ней будет создана современная инфраструктура с высоким уровнем различных сервисов.

На время стройки поезда на станции не останавливаются. Это нужно, чтобы обезопасить пассажиров во время масштабных работ, и чтобы реконструкция шла без помех.

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