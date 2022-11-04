ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Заканчивается реконструкция станции "Очаково" МЦД-4

18:19
  • пятница
  • 04 ноября 2022

Здесь появится современный пригородный вокзал

Реконструкция станции "Очаково" будущего четвёртого диаметра МЦД завершается. Это будет современный пригородный вокзал и важная транспортная точка района Очаково-Матвеевское, написал на своей странице "ВКонтакте" Сергей Собянин.

Мэр рассказал, что сейчас рабочие монтируют навесы над платформами, облицовывают вестибюли и устанавливают эскалаторы. Пассажирам должна понравиться обновлённая платформа: на ней будет создана современная инфраструктура с высоким уровнем различных сервисов.

На время стройки поезда на станции не останавливаются. Это нужно, чтобы обезопасить пассажиров во время масштабных работ, и чтобы реконструкция шла без помех.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Станция МЦД
Станция МЦД
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.