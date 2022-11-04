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Путин поздравил россиян с Днём народного единства

17:52
  • пятница
  • 04 ноября 2022

Праздник отмечается 4 ноября

Владимир Путин поздравил россиян с Днём народного единства. Президент особо отметил сплочённость страны и преданность людей её интересам.
Россия отмечает День народного единства

"Поздравляю вас и всех граждан нашей страны, граждан России с этим праздником, который знаменует нашу общую сердечную преданность России, любовь к ней, сплочённость многонационального народа страны", - сказал глава государства на встрече с историками и представителями традиционных религий России.

Такая сплочённость народа всегда была одним из ключевых моментов существования России, отметил Путин. Он напомнил, что истоки праздника уходят в глубину веков, к подвигу народа, который сам поднялся на борьбу за свою страну.

Президент также отметил, что россияне никогда не позволят иностранным государствам ослабить и уничтожить Россию. Они будут защищать свою страну так же, как это делали героические предки, уверен Путин.

День народного единства отмечают в России с 4 ноября 2005 года. В 1612 году в этот день народное ополчение во главе с Кузьмой Мининым и Дмитрием Пожарским освободило Москву от польских интервентов.

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