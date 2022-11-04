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Власти Херсона ввели круглосуточный комендантский час

18:46
  • пятница
  • 04 ноября 2022

Это сделано в целях обороны города

В Херсоне объявлен круглосуточный комендантский час. Об этом у себя в Telegram-канале написал вице-губернатор Херсонской области Кирилл Стремоусов.
Как проходит эвакуация жителей Херсона и прифронтовых районов

"В городе Херсоне объявлен комендантский час, который будет длиться 24 часа, круглосуточно, для того, чтобы мы могли отстоять наш город", - отметил один из руководителей региона.

В конце октября власти Херсонской области объявили о массовой эвакуации граждан из областного центра. Это было сделано в целях безопасности на фоне сообщений о возможном ударе ВСУ по дамбе Каховской ГЭС.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

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