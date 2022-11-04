Герой России Сивко: Сегодня важно помнить уроки истории

И воспитывать патриотизм

Россияне должны помнить уроки истории и отдавать дань защитникам страны. Такое мнение в интервью АГН "Москва" высказал председатель Ассоциации военно-патриотических клубов ДОСААФ Вячеслав Сивко.

С 5 по 7 ноября на Красной площади будет работать интерактивный музей, посвященный 81-й годовщине парада 7 ноября 1941 года. На площади пройдут театрализованные представления.

Сивко подчеркнул важность подобных патриотических мероприятий. "Мы, как герои Москвы и Московской области тоже обязательно будем принимать участие, расскажем о тех событиях, как мы их видим, как понимаем", - сказал Сивко.

От отметил, что сейчас важно не забывать исторические события. "Всё, что делает Москва для этого - это очень правильно", - резюмировал Сивко.

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