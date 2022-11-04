Названы последствия возможного нападения Украины на Крым

Это закончится катастрофой для Киева

В США предупредили Украину о катастрофическом провале при нападении на Крым. Если Киев решится на такую авантюру, то его ждёт фиаско, пишет издание Hill.

"Полномасштабное наземное нападение Украины на Крым может быть очень рискованным. У неё не хватает вертолётов и других десантных средств. Проведение таких операций может быть сопряжено с риском катастрофического провала", - говорится в статье.

Её автор напоминает, что ВСУ уже предпринимали попытки нападения на объекты в Крыму. Но попытка украинских властей захватить полуостров привела бы к гораздо более серьёзным последствиям и обернулась бы провалом для президента Украины Владимира Зеленского.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

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