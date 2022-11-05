ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Костроме на пожаре в кафе погибли 15 человек

10:00
  • суббота
  • 05 ноября 2022

Причина возгорания - использование пиротехники

15 человек погибли в результате крупного пожара в кафе в Костроме. Четверым посетителям заведения "Полигон" понадобилась экстренная помощь. Один человек находится в реанимации в тяжёлом состоянии.
В Люберцах потушили крупный пожар в строящемся ЖК

Огонь быстро распространился на площади в три с половиной тысячи квадратных метров, кровля здания обрушилась. Пожару был присвоен повышенный уровень сложности. В тушении задействовали 50 человек и 20 единиц техники.

Ночью из-за сильного задымления из расположенного по соседству дома экстренно эвакуировали всех жителей, лишь к утру открытое горение удалось ликвидировать, сообщает "ТВ Центр".

По информации областной прокуратуры, к трагедии могло привести использование пиротехники кем-то из посетителей.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Пожар
Пожар
Пожар в Костроме
Пожар в Костроме
Пожар в Костроме
Пожар в Костроме
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.