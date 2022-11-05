В Костроме на пожаре в кафе погибли 15 человек

Причина возгорания - использование пиротехники

15 человек погибли в результате крупного пожара в кафе в Костроме. Четверым посетителям заведения "Полигон" понадобилась экстренная помощь. Один человек находится в реанимации в тяжёлом состоянии.

Огонь быстро распространился на площади в три с половиной тысячи квадратных метров, кровля здания обрушилась. Пожару был присвоен повышенный уровень сложности. В тушении задействовали 50 человек и 20 единиц техники.

Ночью из-за сильного задымления из расположенного по соседству дома экстренно эвакуировали всех жителей, лишь к утру открытое горение удалось ликвидировать, сообщает "ТВ Центр".

По информации областной прокуратуры, к трагедии могло привести использование пиротехники кем-то из посетителей.

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