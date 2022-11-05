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В Минобороны назвали имена новых героев спецоперации

10:44
  • суббота
  • 05 ноября 2022

Они выполняют важные задачи на Украине

Российские военнослужащие в ходе специальной военной операции ежедневно проявляют доблесть и профессионализм. О новых подвигах наших героев рассказали в Минобороны.
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Танковая рота под командованием старшего лейтенанта Руслана Гараева прорвала оборону националистов, благодаря этому наши военные смогли продвинуться вперёд и освободить один из населённых пунктов. В ходе боя экипаж старшего лейтенанта Гараева уничтожил два танка ВСУ и один автомобиль с боеприпасами, сообщает "ТВ Центр".

Артиллерийский взвод, которым руководил лейтенант Никита Галушкин, уничтожил четыре расчета РСЗО, шесть орудий, два командных пункта и большое количество живой силы неонацистов. Грамотная организация контрбатарейной борьбы позволила пресечь попытку боевиков ВСУ перейти в наступление.

Сержант Алексей Алексеев обнаружил и оперативно сообщил командованию о низколетящем дроне, который вёл разведку позиций наших военных. Беспилотник быстро уничтожили, а наши артиллеристы сменили дислокацию. Это не только позволило спасти жизни российских бойцов, но и сохранить орудия и снаряды к ним.

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