"Спасём Америку!": Трамп возвращается на политическую сцену

Скоро пройдут промежуточные выборы в Конгресс

Минобороны Нидерландов объявило о выделении нового пакета военной помощи Киеву на сумму 120 миллионов евро. Ранее в Вашингтоне сообщили о передаче Киеву 400 миллионов долларов. Тем временем в США всё громче звучат призывы остановить поддержку киевского режима. Эта тема стала лейтмотивом агитационной кампании промежуточных выборов в Конгресс, которые состоятся уже на следующей неделе.

Всё так же бодр и решительно настроен - бывший президент США Дональд Трамп готов бороться за высший государственный пост теперь с новым лозунгом. Вместо "Сделаем Америку снова великой!" - "Спасём Америку!". Менее чем за неделю до промежуточных выборов в Конгресс он выступает перед сторонниками с громкими обещаниями.

В этом году мы вернём себе Палату представителей. Мы вернём себе Сенат. Мы вернём себе Америку. А в 2024 году мы вернём себе Белый дом! Осталось всего пять дней до самых важных промежуточных выборов в истории США. Нам нужна такая лавина голосов, чтобы у соперников не было шансов перед ней устоять.

У правящей Демократической партии шансы на победу и так невелики. Граждане США винят действующую администрацию и лично Джо Байдена во всех своих бедах - от падения уровня жизни до роста насилия в стране. Масла в огонь не устают подливать республиканцы.

Марджори Тейлор Грин, член Палаты представителей от Республиканской партии США: "Демократы распахнули нашу границу настежь, но единственная граница, которая их волнует – это Украина, а не южная граница Америки. При республиканцах Украине не достанется ни копейки. Наша страна важнее".

Пытаясь хоть как-то спасти ситуацию, Джо Байден рассказывает гражданам США о собственных достижениях, правда, большинство из них существуют лишь в его воображении. Так не выдерживает никакой критики заявление о том, что государственный долг удалось сократить вдвое. Напротив, он продолжает расти и уже перевалил за 31 триллион долларов. По традиции, не обходится без шпилек в адрес Москвы.

Вторжение Путина на Украину взвинтило цены на газ во всём мире. Но благодаря тому, что мы уже предприняли, они начали снижаться.

Подобные заявления, оторванные от реальности, а также многочисленные оговорки и оплошности Джо Байдена, заставляют американцев всё чаще задумываться о ментальном здоровье своего президента. Вот и говоря о внешней политике, хозяин Белого дома не смог внятно донести свои планы относительно Ирана.

Не волнуйтесь, мы скоро освободим Иран. Они сами себя освободят очень скоро.

Реакция Тегерана не заставила себя ждать.

Хосейн Амир Абдоллахиан, министр иностранных дел Ирана: "Параллельно с пропагандой насилия и террора во время беспорядков в Иране Белый дом пытается заключить с нами ядерное соглашение. Мистер Байден, хватит лицемерить и поддерживать террористов".

Западные партнёры Вашингтона пока продолжают действовать по его указке. Страны "большой семёрки" и Австралия всё-таки договорились установить фиксированную максимальную ставку на российскую нефть вместо динамического коридора, который также обсуждается. Но ситуация в самих государствах ЕС начинает выходить из-под контроля. В Германии стремительно падает рейтинг канцлера. Согласно последним опросам, более половины немцев считают, что он не справляется со своими обязанностями.

На этом фоне бундесканцлер впервые побывал с однодневным визитом в Китае, против которого США и ЕС грозятся ввести санкции, подобные антироссийским. По итогам встречи с председателем КНР Си Цзиньпином Олаф Шольц заявил, что миру нужно многополярное устройство, а Германия выступает против блокового противостояния. Что из его уст прозвучало довольно неожиданно.

Оксана Фомичева, "ТВ Центр".

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