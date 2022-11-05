Причиной гибели людей в кафе "Полигон" в Костроме стала давка

В огне погибли 15 человек

15 человек погибли, ещё пятеро получили травмы в результате крупного пожара, произошедшего в ночном клубе "Полигон" в Костроме. По предварительной версии, один из посетителей использовал пиротехнику внутри помещения, после чего скрылся. 250 человек эвакуировали из здания. Причинами гибели большого числа людей стали давка и паника.

Клубы черного дыма заволакивают чернильное небо. Кому удалось покинуть заведение, в основном молодёжь, разбегаются кто куда. Огонь прямо на глазах расползается по зданию. Площадь возгорания – три с половиной тысячи квадратных метров. Пожару присвоен третий номер сложности, из здания удалось эвакуировать 250 человек.

На место стянута вся пожарная техника города. Из-за угрозы распространения огня из дома неподалёку от ночного клуба эвакуированы жители. В 6 утра у горящего здания обрушилась кровля. Когда пожарным удалось взять под контроль открытое горение, начали приходить данные о погибших.

По предварительной информации, пожар в заведении начался в третьем часу ночи. Версии, что стало его причиной, рассматривались разные. Сначала сообщалось о применении пиротехники - якобы один из посетителей в помещении запустил петарду. Позже поступила информация о конфликте между посетителями кафе, в результате которого один выстрелил в другого из ракетницы. После чего сбежал. Он объявлен в розыск. Возбуждено уголовное дело, сообщает "ТВ Центр".

Развлекательный центр "Полигон" находится в центральной части города. На одной территории находились и танцпол, и ресторан, днём работающий как столовая. В ночь на 5 ноября намечалась вечеринка до утра. Пожарная сигнализация и система оповещения при пожаре сработали штатно. Не исключено, что жертв могло быть ещё больше.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр".

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