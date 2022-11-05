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Российская авиация уничтожает позиции ВСУ в Донбассе (видео)

11:54
  • суббота
  • 05 ноября 2022

Освобождаются новые населённые пункты

Украинские боевики наносят удары по Донбассу. Пять снарядов натовского калибра разорвались в Петровском районе Донецка. Под огнём Горловка. За сутки в ДНР погибли три мирных жителя. В Луганской республике ВСУ атаковали Сватово из американских установок “Хаймарс”. Также неонацисты выпустили ракеты по Новой Каховке.
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Наши системы ПВО успешно отразили удар. Технику противника уничтожает российская авиация. Ударные Ка-52 отрываются от земли. В полётном листе командира звена уже указан квадрат боевой работы - Авдеевка. Именно из этого города, националисты чаще всего бьют по Донецку, сообщает "ТВ Центр".

Неуправляемые ракеты ложатся точно по заданным в систему наведения координатам. Вместе с расчётом уничтожена и гаубица, из которой этой ночью боевики открывали огонь по донбасским посёлкам. Ещё один, как говорят летчики, удар возмездия, нанесли штурмовые Су-25. Под Первомайским ликвидирована база иностранных наёмников. 

Из данных радиоперехвата ВСУ становится ясно: нейтрализованы не только польские наемники из подразделения Jednostka Wojskowa, но и замаскированный британский контрбатарейный радар ARTHUR.

В окрестностях Первомайского вдоль обочины - подбитые танки ВСУ. Российские войска начали крупное наступление на этот населённый пункт. Освобождение города откроет дорогу и на стратегически важный, соседний Майорск. Власти ДНР уверены, что и он скоро будет отбит.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

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