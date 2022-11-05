Рядом с Землёй обнаружен огромный астероид

Астрономы пристально наблюдают за ним

"Убийца планет" - в непосредственной близости от Земли. Учёные открыли группу ранее не известных астероидов. Все они достаточно крупные, но один по-настоящему гигантский. Столкновение с таким объектом может привести к катастрофе планетарного масштаба. Опасность ещё и в том, что не все потенциальные угрозы можно вовремя обнаружить.

Новое открытие стало для астрономов сюрпризом - приятным и неприятным одновременно. Оказалось, долгое время они не видели крупные астероиды, чья орбита находилась достаточно близко к земной. Мешало солнечное сияние, которое буквально ослепляло оптические приборы.

Лишь в этом году сверхчувствительный телескоп, установленный в Чили, зафиксировал три ранее не известных объекта. Один из них - гигантский и потенциально опасный - относится к категории "астероидов-убийц", сообщает "ТВ Центр".

"Обозначенный как 2022 AP7, астероид достигает полутора километров в диаметре. Эта цифра вселяет тревогу. Астрономы называют небесные тела, чья ширина превышает километр, убийцами планет. Что ещё хуже, AP7 имеет орбиту, достаточно близкую к орбите Земли, что позволяет в полной мере квалифицировать его как потенциально опасный объект.

В случае столкновения произойдёт катастрофа планетарного масштаба. От такой вымерли динозавры. Впрочем, камень-гигант движется в орбитальном резонансе с Землёй. Это значит, что мы никогда не находимся в одной точке одновременно. Однако теоретически траектория небесного тела может измениться в случае каких-то экстраординарных событий в безвоздушном пространстве. Поэтому за его движением пристально наблюдают все космические агентства планеты.

Ещё один вопрос, на который предстоит ответить астрономам - как сделать оптику более точной и минимизировать ослепляющее воздействие солнечных лучей. Пока в околоземном пространстве слишком много "слепых пятен".

Кристина Мамиконян, "ТВ Центр".

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