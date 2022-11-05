В США заговорили об отстранении Джо Байдена от власти

У президента есть проблемы с памятью

Обозреватель портала American Thinker Андреа Уидбург назвала Джо Байдена недееспособным и прогнившим политиком. В свежей статье автор перечислила семь случаев из публичных выступлений, в которых президент США путает Ирак и Украину, забывает факты биографии собственного сына, не может выговорить слово инфраструктура или откровенно лжёт о положении в экономике.

Всё это, по мнению, Уидбург – весомые аргументы в пользу необходимости воспользоваться 25-й поправкой к Конституции США и отстранить Байдена от должности президента.

Тем временем, на Западе всё отчетливее проявляются последствия недальновидной политики, вызванной антироссийскими санкциями. Рекордная инфляция заставляет туже затянуть пояса не только рядовых граждан. Так, правительство Германии напомнило экс-канцлеру Ангеле Меркель о необходимости экономии государственных средств, направленных на содержание её офиса. На фоне масштабного финансового кризиса ещё большим издевательством выглядит наращивание дорогостоящей военной помощи Украине.

Ещё один орган внешнего управления Киевом: США создадут штаб в Германии по вопросам безопасности, который будет заниматься координацией помощи Украине и контролем над поставками вооружений в долгосрочной перспективе. Вместе с этим накануне в Вашингтоне объявили о новом пакте помощи ВСУ – это более тысячи дронов-камикадзе, бронекатеров и модернизированные танки Т-72, полученные от Чехии. Часть машин в украинскую армию поставят уже в декабре. Вместе с этим Вашингтон убежден, что оказывает должное давление на российскую экономику, вводя потолок цен на нефть.

Самим Соединенным Штатам помогут только выборы в Сенат и приход к власти республиканцев. Таков посыл выступления Рона Десантиса. Губернатор Флориды не скупится и на критику Белого дома. Как утверждает американская пресса, он и сам не против занять Овальный кабинет по итогам следующих выборов президента.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".

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