ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

ОНФ передал бойцам Донбасса внедорожники УАЗ

11:58
  • суббота
  • 05 ноября 2022

Они здорово выручают военных

В День народного единства активисты ОНФ передали военным Донецкой и Луганской республик большую партию автомобилей - 81 машину марки УАЗ различных модификаций, что упростит выполнение задач на фронте.

Передача прошла в Ростовской области в рамках проекта Общероссийского народного фронта “Всё для Победы”. Автомобили - надёжные и простые в эксплуатации, легко проходят пересечённую местность, помогают спасать жизни бойцов и позволяют быстро подвозить боеприпасы.

Технику приобрели на средства сотрудников федеральных органов власти. Ведомства регулярно перечисляют деньги на нужды наших военных, сообщает "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Передача новых автомобилей от Народного фронта
Передача новых автомобилей от Народного фронта
Передача новых автомобилей от Народного фронта
Передача новых автомобилей от Народного фронта
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.