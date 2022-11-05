ОНФ передал бойцам Донбасса внедорожники УАЗ

Они здорово выручают военных

В День народного единства активисты ОНФ передали военным Донецкой и Луганской республик большую партию автомобилей - 81 машину марки УАЗ различных модификаций, что упростит выполнение задач на фронте.

Передача прошла в Ростовской области в рамках проекта Общероссийского народного фронта “Всё для Победы”. Автомобили - надёжные и простые в эксплуатации, легко проходят пересечённую местность, помогают спасать жизни бойцов и позволяют быстро подвозить боеприпасы.

Технику приобрели на средства сотрудников федеральных органов власти. Ведомства регулярно перечисляют деньги на нужды наших военных, сообщает "ТВ Центр".

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