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Картину Ван Гога "Сеятель" облили овощным супом

12:29
  • суббота
  • 05 ноября 2022

Экоактивисты нападают на полотна мастера

Новая выходка экологических активистов в Европе. На этот раз мишенью для участников движения "Последнее поколение" стало знаменитое полотно Ван Гога "Сеятель".
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Акт вандализма в римском музее Палаццо Бонапарте прошёл по уже отработанной схеме. Девушки облили картину овощным супом, а затем приклеили ладони к стене и произнесли свою программную речь, сообщает "ТВ Центр".

В ней прозвучали лозунги против использования угля и про негативные последствия изменения климата. А вот в чем именно провинился импрессионист и его шедевр - никто так и не понял.

Полотна голландского мастера становятся жертвой атак экоактивистов не в первый раз. В октябре последователи движения Just Stop Oil в национальной галерее Лондона облили томатным супом знаменитые "Подсолнухи".

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