Германия впервые не поддержала резолюцию ООН о борьбе с героизацией нацизма

В Берлине забыли уроки истории

Беспрецедентное событие на мировой политической сцене: Германия впервые не поддержала представленную в ООН резолюцию России о борьбе с героизацией нацизма. Против принятия этого важного документа также проголосовали Италия и Австрия.

Раньше против документа голосовали только США и Украина, в этом году против него выступили 15 стран. В целом Генассамблея ООН резолюцию одобрила, сообщили в российском МИДе.

В документе выражена глубокая обеспокоенность по поводу прославления нацистского движения и неонацизма, в том числе - путём установки памятников и проведения демонстраций.

Резолюция рекомендует странам принять конкретные меры для того, чтобы предотвратить пересмотр истории и итогов Второй мировой войны и отрицание преступлений против человечности и военных преступлений, сообщает РИА Новости.

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