ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Германия впервые не поддержала резолюцию ООН о борьбе с героизацией нацизма

13:12
  • суббота
  • 05 ноября 2022

В Берлине забыли уроки истории

Беспрецедентное событие на мировой политической сцене: Германия впервые не поддержала представленную в ООН резолюцию России о борьбе с героизацией нацизма. Против принятия этого важного документа также проголосовали Италия и Австрия.
Путин заявил о сращивании национализма с неонацизмом на Украине

Раньше против документа голосовали только США и Украина, в этом году против него выступили 15 стран. В целом Генассамблея ООН резолюцию одобрила, сообщили в российском МИДе.

В документе выражена глубокая обеспокоенность по поводу прославления нацистского движения и неонацизма, в том числе - путём установки памятников и проведения демонстраций.

Резолюция рекомендует странам принять конкретные меры для того, чтобы предотвратить пересмотр истории и итогов Второй мировой войны и отрицание преступлений против человечности и военных преступлений, сообщает РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Заседание ООН
Заседание ООН
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.