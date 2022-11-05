Задержан подозреваемый в поджоге клуба в Костроме

Он передан следственным органам

Полиция задержала подозреваемого в поджоге клуба "Полигон" в Костроме. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе областного главка МВД. Имя задержанного не называется, но сообщается, что он уже признал вину.

Сильный пожар в развлекательном центре начался ночью. Огонь быстро распространился на площади более трёх тысяч квадратных метров. По последним данным, в результате пожара погибли 13 человек, еще пятеро пострадали.

Среди причин пожара называют выстрел в зале кафе из охотничьей ракетницы. Люди погибли в основном из-за давки и паники, начавшихся во время эвакуации. Известно, что пожарные приехали через четыре минуты после вызова.

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