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Собянин рассказал о комплексе скорой помощи на базе больницы имени Буянова

16:27
  • суббота
  • 05 ноября 2022

Сейчас идёт его строительство

Новый скоропомощной комплекс на территории московской больницы имени Буянова построен больше чем наполовину. Об этом на своей странице "ВКонтакте" сообщил Сергей Собянин.

Мэр отметил, что современный медицинский центр сможет принимать до 300 экстренных пациентов в сутки. Ставить диагнозы и оказывать неотложную и скорую помощь пациентам будут прямо в палатах, оборудованных всей необходимой техникой.

Больным помогут не только врачи, но и социальные координаторы. Они ответят на вопросы, в сложной эмоциональной ситуации пригласят психолога, вызовут такси и при необходимости помогут получить социальную помощь после выписки из больницы.

Собянин уточнил, что всего в Москве будет шесть скоропомощных комплексов. Сейчас идёт работа над созданием единого стандарта экстренной помощи.

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