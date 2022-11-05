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Эксперт: Посвящённый параду 1941 года музей в Москве позволит людям ощутить единение со своими прадедами

14:08
  • суббота
  • 05 ноября 2022

Это - важная акция

Открытие интерактивного музея, посвящённого 81-й годовщине парада 7 ноября 1941 год на Красной площади, позволит людям проникнуться духом единения с защитниками Родины. Об этом в интервью АГН "Москва" сказал активист проекта "Город Героев Москва", доброволец оказания помощи жителям Донбасса Денис Резник.

По его мнению, для большинства москвичей именно с первого парада пришло сознание и понимание, что началась Великая Отечественная война.

"Я думаю, что они почувствуют единение со своими прадедами, которые защищали свой дом, как оказалось, защитили будущее народов всей Европы. И, возможно, они осознают важность того, что происходит сейчас на Донбассе", - предположил Резник.

Он отметил важность проведения таких акций, особенно в нынешнее время.

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