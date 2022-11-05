Герой труда Левин: Мероприятия к годовщине парада 1941 года напомнят о героизме наших отцов и дедов

Историю не следует забывать

Мероприятия, приуроченные к 81-й годовщине парада 7 ноября 1941 года на Красной площади, напомнят всем о героизме предыдущих поколений. Об этом в интервью АГН "Москва" заявил глава общественной организации "Трудовая доблесть Москва", Герой Социалистического Труда Алексей Левин.

Он выразил благодарность организаторам выставки, посвящённой обороне Москвы. "Это наша история и все мы должны её знать, особенно подрастающее поколение. Сегодняшнее время должно быть при их участии, чтобы они держали страну на уровне нашей победы", - отметил Левин.

По его мнению, это мероприятие привлечёт должное внимание москвичей станет важной частью торжеств ко Дню народного единства и годовщине парада 1941 года.

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