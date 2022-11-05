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Иран сообщил о поставках дронов в Россию до начала СВО

15:11
  • суббота
  • 05 ноября 2022

Это была ограниченная партия

Тегеран поставлял ограниченное количество своих беспилотников в Россию до начала спецоперации на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан, передаёт иранское государственное информагентство IRNA. Модели дронов в ведомстве не назвали.
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Ранее американская пресса писала о поставках иранских дронов Москве. На основе непроверенной и недоказанной информации 20 октября Евросоюз объявил о санкциях против иранской компании Shahed Aviation Industries, выпускающей дроны. В Брюсселе утверждали, что беспилотники поставлялись Москве.

На Украине неоднократно сообщали об атаках дронов, в том числе "Герань-2". Киев считает, что на самом деле это иранские беспилотники типа Shahed. Подтверждения этой информации нет.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

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