Умер бывший первый заммэра Москвы Пётр Аксёнов

Ему было 76 лет

Умер бывший первый заместитель мэра Москвы Пётр Аксёнов. Ему было 76 лет. С 2011 года он занимал должность первого заместителя главы департамента строительства Москвы.

"Практически вся трудовая биография Петра Николаевича была связана с Москвой, он отдал нашему городу более полувека жизни, пройдя славный путь от рабочего на стройке до главы целых отраслей огромного мегаполиса, умелого и мудрого руководителя", - написал у себя Telegram-канале президент Московской торгово-промышленной палаты Владимир Платонов.

Аксёнов в прошлом был префектом Южного и Юго-Западного административных округов. У него несколько государственных и городских наград, среди которых - орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени, ордена Почёта и Дружбы народов, почётные грамоты президента и правительства.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"