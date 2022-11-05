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Умер бывший первый заммэра Москвы Пётр Аксёнов

14:37
  • суббота
  • 05 ноября 2022

Ему было 76 лет

Умер бывший первый заместитель мэра Москвы Пётр Аксёнов. Ему было 76 лет. С 2011 года он занимал должность первого заместителя главы департамента строительства Москвы.

"Практически вся трудовая биография Петра Николаевича была связана с Москвой, он отдал нашему городу более полувека жизни, пройдя славный путь от рабочего на стройке до главы целых отраслей огромного мегаполиса, умелого и мудрого руководителя", - написал у себя Telegram-канале президент Московской торгово-промышленной палаты Владимир Платонов.

Аксёнов в прошлом был префектом Южного и Юго-Западного административных округов. У него несколько государственных и городских наград, среди которых - орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени, ордена Почёта и Дружбы народов, почётные грамоты президента и правительства.

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Пётр Аксёнов
Пётр Аксёнов
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