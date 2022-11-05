Под Николаевом сбит украинский истребитель МиГ-29

Об этом сообщили в Минобороны России

Российская авиация сбила в Николаевской области самолёт МиГ-29 ВВС Украины. Об этом сообщил на традиционном ежедневном брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Также за минувшие сутки в районе Купянска был поражён пункт управления СБУ, а в Запорожской области уничтожена база хранения вооружения и военной техники ВСУ. Кроме того, российские военные уничтожили в Херсонской области радиолокационную станцию зенитного ракетного комплекса С-300.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

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