Траур по погибшим в кафе объявлен в Костромской области

7 ноября в регионе отменены все развлекательные мероприятия

7 ноября объявлен днём траура в Костромской области. На территории региона будут приспущены государственные флаги, отменены развлекательные мероприятия, сообщили в областной администрации.

В ночь на 5 ноября в кафе "Полигон" в Костроме произошёл пожар. В огне погибли 13 человек.

Днём 5 ноября полиция задержала подозреваемого в поджоге клуба "Полигон" в Костроме. Имя задержанного не называется, но сообщается, что он уже признал вину. Позже в Костроме была задержана директор фирмы, организовывавшая работу сгоревшего клуба.

Среди причин пожара называют выстрел в зале кафе из охотничьей ракетницы. Люди погибли в основном из-за давки и паники, начавшихся во время эвакуации. Известно, что пожарные приехали через четыре минуты после вызова.

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