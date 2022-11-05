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На платформе для предпринимателей "Открытый контроль" появились новые сервисы

18:42
  • суббота
  • 05 ноября 2022

О них рассказал Сергей Собянин

Московские власти год назад запустили информационную платформу для предпринимателей и бизнес-сообщества "Открытый контроль". Сегодня на ней появились новые сервисы с учётом пожеланий предпринимателей, сообщил на своей странице "ВКонтакте" Сергей Собянин.

Мэр отметил, что теперь на платформе можно записаться на очную или онлайн-консультацию в контрольно-надзорные органы Москвы. Специалисты дадут ответы по вопросам недвижимости, социальной защиты, строительства и эксплуатации техники.

Также на платформе работает "Онлайн-калькулятор оценки вероятности нарушений". С помощью этого сервиса можно узнать, соблюдаются ли требования к использованию участков земли и объектов нежилого фонда. Это нужно для того, чтобы вовремя выявить и устранить возможные нарушения.

С помощью платформы у каждого предпринимателя есть возможность найти обязательные требования к организации работы, в онлайн-режиме решать вопросы, связанные с проверками бизнеса, получить необходимую консультацию напрямую от контролирующего органа.

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