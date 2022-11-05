Шарапова поделилась впечатлениями от посещения посвящённого параду 1941 года музея на Красной площади

Здесь оживает история

Заместитель главы Общественной палаты Москвы Арина Шарапова отметила важность патриотических мероприятий.

Она побывала в музее, посвящённом 81-й годовщине парада 7 ноября 1941 год на Красной площади и сказала, что он производит грандиозное впечатление. Здесь оживает история, отметила Шарапова в интервью АГН "Москва".

Также её поразил интерес москвичей к представленной экспозиции. "Когда я сюда зашла и слёзы сразу, потому что я - эмоциональный человек, я воспринимаю всё через душу", - сказала Шарапова.

С 5 по 7 ноября на Красной площади работает интерактивный музей, посвященный 81-й годовщине парада 7 ноября 1941 года.

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