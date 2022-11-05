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Владимир Машков отметил важность празднования Дня народного единства в России

17:13
  • суббота
  • 05 ноября 2022

Праздник отмечается 4 ноября

День народного единства - важный праздник для нашей страны, так как сегодня россияне испытывают такое же чувство единения, отстаивая свои убеждения, как и в 1612 году. Об этом журналистам заявил художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков.

"Другого пути для отставания своих убеждений нет без единства, а наше дело правое. Поэтому это наш праздник - праздник памяти и нашего обязательства перед нашими предками", - отметил актёр.

Он также поделился своими впечатлениями от поездок в Донбасс. Люди, которые там сражаются и живут - другие люди, они чувствуют очень остро, они понимают что-то о жизни больше, сказал Владимир Машков.

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