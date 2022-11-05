Интерактивный музей на Красный площади за первые два часа работы посетили более 20 тысяч человек

Он будет открыт до 7 ноября

Интерактивный музей на Красной площади, посвященный 81-й годовщине парада 7 ноября 1941 года, за первые два часа работы посетили более 20 тысяч человек. Об этом журналистам сообщила глава комитета общественных связей и молодёжной политики Москвы Екатерина Драгунова.

Она отметила, что в экспозиции есть инсталляции, которые показывают исторический парад, а особое внимание организаторы уделили женщинам, которые делали для фронта всё необходимое.

Среди экспонатов музея представлен "Оскар", который в 1943 году получил советский документальный фильм "Разгром немецких войск под Москвой".

Интерактивный музей на Красной площади будет работать до 7 ноября.

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