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Интерактивный музей на Красный площади за первые два часа работы посетили более 20 тысяч человек

17:53
  • суббота
  • 05 ноября 2022

Он будет открыт до 7 ноября

Интерактивный музей на Красной площади, посвященный 81-й годовщине парада 7 ноября 1941 года, за первые два часа работы посетили более 20 тысяч человек. Об этом журналистам сообщила глава комитета общественных связей и молодёжной политики Москвы Екатерина Драгунова.

Она отметила, что в экспозиции есть инсталляции, которые показывают исторический парад, а особое внимание организаторы уделили женщинам, которые делали для фронта всё необходимое.

Среди экспонатов музея представлен "Оскар", который в 1943 году получил советский документальный фильм "Разгром немецких войск под Москвой".

Интерактивный музей на Красной площади будет работать до 7 ноября.

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Интерактивный музей на Красный площади
Интерактивный музей на Красный площади
Интерактивный музей на Красный площади
Интерактивный музей на Красный площади
Интерактивный музей на Красный площади
Интерактивный музей на Красный площади
Интерактивный музей на Красный площади
Интерактивный музей на Красный площади
Интерактивный музей на Красный площади
Интерактивный музей на Красный площади
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