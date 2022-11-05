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Опубликовано видео начала пожара в кафе "Полигон" в Костроме

19:17
  • суббота
  • 05 ноября 2022

Люди пытаются выйти из зала

В Сети появилось видео, предположительно, начала пожара в кафе "Полигон" в Костроме. Слышны крики людей, которые пытаются выбраться из горящего здания, весь потолок уже в дыму, часть его горит и рушится прямо на глаза у посетителей.

Траур по погибшим в кафе объявлен в Костромской области
Задержан подозреваемый в поджоге клуба в Костроме

В ночь на 5 ноября в кафе "Полигон" в Костроме произошёл пожар. В огне погибли 13 человек. Днём 5 ноября полиция задержала подозреваемого в поджоге и директора фирмы, организовывавшего работу сгоревшего клуба.

Среди причин пожара называют выстрел в зале кафе из охотничьей ракетницы. Люди погибли в основном из-за давки и паники, начавшихся во время эвакуации. Известно, что пожарные приехали через четыре минуты после вызова, а эвакуационные выходы в клубе были заперты.

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