В Москве строят храм в честь иконы Неопалимая купина

На стройплощадке побывал Владимир Ресин

В Очаково-Матвеевском идёт строительство храма в честь иконы Божией Матери Неопалимая купина. Площадку сегодня посетил советник мэра и патриарха Владимир Ресин.

Фундамент храма был заложен три года назад. К сегодняшнему дню рабочие поставили монолитные конструкции и приступили к кирпичной кладке.

По стилю проект опирается на псковскую традицию. Фасад будет красно-белым из кирпича с известковой обмазкой, а цоколь облицован гранитом. Золото куполов обеспечит специальный материал - нитрид титана.

Особенность размещения храма на Очаковском пруду позволит любоваться его отражением в воде и усилит акустический эффект колокольного звона, сообщает "ТВ Центр".

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