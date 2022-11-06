Советник Байдена посетил Киев с необъявленным визитом

И в награду получил украинский орден

Рекордная инфляция, связанная с антироссийскими санкциями, заставляет паниковать не только рядовых граждан Европы, но и чиновников. Так, правительство Германии напомнило экс-канцлеру Ангеле Меркель о необходимости экономить средства из государственной казны на содержание ее офиса. Финансовый кризис усугубляет наращивание поставок дорогостоящей военной техники Киеву. Советник по нацбезопасности США Джейк Салливан, побывавший на Украине, обещал ВСУ дополнительный пакет помощи на 400 миллионов долларов, за что получил орден Ярослава Мудрого II степени.

Визит на Украину советника Джо Байдена хоть и необъявленный, должен был дать миру понять: как бы не шли дела там за океаном во внутренней политике, Вашингтон всё равно отказываться от поддержки Киева не намерен. В качестве доказательства, Джейк Салливан наобещал Киеву очередной пакет военной помощи.

Мистер Салливан объявил о дополнительном пакете помощи на сумму 400 миллионов долларов. В него с целью возможной передачи для Украины войдут модернизированные танки Т-72, беспилотные летательные аппараты и модернизированные ракеты класса "земля-воздух" HAWK. Советник также подтвердил, что США продолжат оказывать экономическую и гуманитарную помощь Киеву, а также, совместно с партнёрами, продолжат привлекать Россию к ответственности за её агрессивные действия.

Подобные обещания крепкой и долгой дружбы вместе с новыми поставками высокоточного вооружения киевский режим, очевидно, устроили. Из украинской столицы Салливан уехал в статусе кавалера ордена Ярослава Мудрого. Впрочем, заверения со стороны администрации Байдена сыпятся не просто так: нужно успеть как можно больше до дня Икс. Промежуточные выборы в Конгресс уже на следующей неделе и, судя по данным экзит-поллов, вовсе не демократы займут большинство в Палате представителей и в Сенате.

А республиканцы уже не будут столь же щедры. Что означает: финансовые дотации для Украины существенно сократятся. Демократия в опасности, ужасается Джо Байден. Угрозу представляет даже "Твиттер", который всегда отличался своей либеральностью. Стоило интернет-площадке сменить владельцев, как она резко стала эпицентром лжи. Удивительно, но, когда платформа по первому требованию демократов блокировала все неугодные правительству аккаунты, угрозы для свободы слова она не представляла.

Впрочем, даже подобный перевод фокуса внимания всё равно не помогает отвлекать население от проблем внутри страны. Да и сам лидер нации своими перлами на публичных выступлениях очков демократам не прибавляет. Издание American Thinker всерьёз полагает, что Соединёнными Штатами на данном этапе управляет вообще не Байден, который всё чаще не понимает где он находится и что говорит, а некое теневое правительство.

Глядя на то, что происходит сейчас можно без преувеличений сказать, что мы все едем в товарном поезде, который направляется в ад. И если мы не остановим его в ближайшее время - пути назад уже не будет.

О том, как работает принцип хвалёной демократии по-американски, наглядно в своих соцсетях продемонстрировала официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. На видео член делегации США в ООН перед началом заседания, делает обход по залу с бумажкой и ручкой, отмечая наличие подопечных из числа союзников, чтобы проконтролировать, как те будут голосовать.

Впрочем, даже на Западе иногда проскакивает иная точка зрения. Британский консервативный журнал The Spectator отважился выйти с весьма провокационной статьёй вообще не в духе времени. Оказывается, в энергетическом кризисе в Европе виноват вовсе не Путин! Проблемы-то, если вникнуть, начались ещё в сентябре 2021 года. И политики о них знали, но ничего не делали. Да и теперь отвечать за свои промахи, очевидно, не собираются.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр".

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