В Госдуме назвали Аляску русской землёй

И призвали США вернуть её России

В Госдуме призвали США вернуть Аляску в ответ на публикацию The Wall Street Journal с призывом забрать у России остров Врангеля. В заочную полемику с американцами вступил депутат Федот Тумусов. В интервью изданию "Газета.Ru" он предупредил США, что они не получат ни пяди российской земли.

"Я точно знаю, что Аляска - это российская земля. Они, по-моему, даже не заплатили русскому царю и нарушили договор купли-продажи. Поэтому надо, чтобы Аляску вернули, это было бы более справедливо", - отметил парламентарий.

Депутата Тумусова возмутила публикация в Тhe Wall Street Journal. В ней говорилось, что Россия с 1924 года удерживает остров Врангеля, который якобы принадлежит США.

Остров Врангеля - российский остров в Северном Ледовитом океане между Восточно-Сибирским и Чукотским морями. Назван в честь российского мореплавателя и государственного деятеля XIX века Фердинанда Врангеля.

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