Разрушен частный дом

Около 20 ударов за минувшие сутки нанесли по столице ДНР. Неонацисты использовали установки "Хаймарс". В Ленинском районе Донецка обрушился жилой дом, возник крупный пожар. Также из американских комплексов ночью ударили по Горловке, Алчевску в ЛНР и по населённым пунктам в Херсонской области. Ранен один мирный житель. В самом Херсоне под ударами украинских радикалов оказался автовокзал, выпущено шесть снарядов.

На подконтрольных Киеву территориях вновь звучат сирены. Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Днепропетровской, Полтавской и Черкасской областях. Российские военные наносят высокоточные удары по инфраструктуре ВСУ.

Топливные баки, комплексы управляемых и неуправляемых ракет, электроника - всё готово для боевого вылета. Экипажи Ка-52 занимают место в кабине. Задача - уничтожить опорные пункты и бронированную технику ВСУ. За один вылет "Аллигатор" выпускает около 40 неуправляемых ракет, которые ложатся точно в цель, чётко по координатам, сообщает "ТВ Центр".

Местоположение следующей цели сообщает разведка. На одном из направлений обнаружена подозрительная активность противника. Военные поднимают в воздух квадрокоптер, чтобы определить точный квадрат расположения живой силы ВСУ и наёмников.

В лесополосе обнаружен миномётный расчёт противника. Чтобы не выдать себя, солдаты действуют максимально аккуратно и тихо. По сигналу командира - несколько ударов термобарическими реактивными гранатами. В результате одной из таких атак российским военнослужащим удалось взять в плен несколько бойцов ВСУ. Украинские солдаты рассказывают: весь старший офицерский состав - в тылу. На передовой решения принимают совсем молодые офицеры, которые сами не имеют боевого опыта.

Российские военные продолжают успешно отбивать атаки националистов. Мощный отпор силам противника дают артиллерия и ракетные войска, с воздуха наши силы прикрывает оперативно-тактическая и армейская авиация. Особые успехи Минобороны отмечает на Купянском направлении.

Отступая, ВСУ продолжают без разбора наносить удары по нашим позициям и населённым пунктам. Под обстрелом украинских "Градов" остаются Горловка и Макеевка. Следственный комитет фиксирует последствия прилётов на камеру и опрашивает местных жителей. Чтобы поддержать людей, в прифронтовые города и поселки ежедневно прибывает гуманитарная помощь.

Анна Пешехонова, "ТВ Центр".

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