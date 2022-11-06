Названы имена новых героев СВО

Они сражаются за мир в Донбассе

О новых подвигах российских военных, которые мужественно и профессионально исполняют свой долг в ходе спецоперации по защите Донбасса, рассказали в Минобороны.

Российская колонна, в составе которой двигался автомобиль старшего прапорщика Сергея Корсунова, попала под миномётный обстрел. Несколько боевых машин были выведены из строя. Члены экипажей получили ранения. Сергей оперативно погрузил в свою машину двенадцать пострадавших сослуживцев и вывез в безопасное место.

Артиллерийский расчёт под командованием сержанта Сурена Мовсисяна прикрывал наступающих российских мотострелков. Точными ударами артиллеристы уничтожили склад с боеприпасами и живую силу неонацистов. Это позволило нашим военным развить наступление и освободить ещё один населённый пункт, сообщает "ТВ Цнентр".

Старший лейтенант Вадим Чеботарёв, командуя взводом реактивной артиллерийской батареи, сорвал планы радикалов навести понтонную переправу и атаковать наших военных. Благодаря грамотному руководству Вадима и профессионализму его подчинённых формирования ВСУ были отброшены на исходные позиции.

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