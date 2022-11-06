Минобороны показало боевую работу установок "Мста-Б"

Артиллеристы участвуют в спецоперации на Украине

Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчётов артиллерийских установок "Мста-Б", которые участвуют в спецоперации по защите Донбасса.

Артиллеристы ежедневно ведут контрбатарейную борьбу, уничтожая орудия и технику противника, в том числе, западного производства. Среди задач, выполняемых расчётами гаубиц - подавление пунктов управления, уничтожение оборонительных сооружений и огневых позиций украинских националистов.

"Мста-Б" рассчитана на поражение целей на расстоянии до 30-ти километров. Применяются фугасные, осколочно-фугасные и высокоточные боеприпасы, сообщает "ТВ Центр".

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