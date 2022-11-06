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Власти Херсонской области предупредили о наступлении ВСУ

12:29
  • воскресенье
  • 06 ноября 2022

Украина стягивает войска

Украинская армия стягивает войска на херсонское направление. Об этом у себя в Telegram-канале сообщил заместитель губернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов.
Как проходит эвакуация жителей Херсона и прифронтовых районов

Он напомнил, что в Херсоне продолжается эвакуация жителей на левый берег Днепра и в другие регионы России.

"Значительные силы укровермахта стягиваются на подступах к Херсонской области. Скапливают очень большое количество техники, подтягивают всё больший объём бронемашин, танков", - отметил Стремоусов.

18 октября врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо объявил об эвакуации жителей правобережной части региона. Есть риск подрыва дамбы Каховской ГЭС. Если это произойдёт, то существует угроза затопления части области.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

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