ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Запорожье создаются укрепрайоны на случай атаки со стороны Украины

12:59
  • воскресенье
  • 06 ноября 2022

В Херсоне тоже неспокойно

На севере Запорожской области создаются укрепрайоны. Там ожидается наступление украинских войск, сообщил РИА Новости глава движения "Мы вместе с Россией", член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.
Власти Херсонской области предупредили о наступлении ВСУ

Ранее сегодня заместитель губернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что ВСУ стягивают войска на херсонское направление. Представитель власти напомнил, что в Херсоне продолжается эвакуация жителей на левый берег Днепра и в другие регионы России.

18 октября врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо объявил об эвакуации жителей правобережной части региона. Есть риск подрыва дамбы Каховской ГЭС. Если это произойдёт, то существует угроза затопления части области.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Военнослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.