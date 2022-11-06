В Запорожье создаются укрепрайоны на случай атаки со стороны Украины

В Херсоне тоже неспокойно

На севере Запорожской области создаются укрепрайоны. Там ожидается наступление украинских войск, сообщил РИА Новости глава движения "Мы вместе с Россией", член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.

Ранее сегодня заместитель губернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что ВСУ стягивают войска на херсонское направление. Представитель власти напомнил, что в Херсоне продолжается эвакуация жителей на левый берег Днепра и в другие регионы России.

18 октября врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо объявил об эвакуации жителей правобережной части региона. Есть риск подрыва дамбы Каховской ГЭС. Если это произойдёт, то существует угроза затопления части области.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"