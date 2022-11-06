США подталкивают Зеленского к переговорам с Москвой

Киев пока не готов к диалогу

В частных беседах с представителями властей Украины сотрудники администрации Джо Байдена просят Киев сесть за стол переговоров с Москвой. Об этом узнали журналисты газеты The Washington Post.

По их информации, в Белом доме признали, что отказ президента Украины от переговоров с Россией вызвал обеспокоенность в некоторых странах Европы, Африки и Латинской Америки из-за влияния конфликта на экономику.

"Усталость от Украины - это реальная проблема для некоторых наших партнёров", - сказал один из источников газеты в американской администрации.

После начала спецоперации Россия и Украина провели несколько очных и дистанционных раундов переговоров. Но затем Киев отказался от диалога. Невозможность переговоров с Москвой была зафиксирована в указе Владимира Зеленского.

Российская сторона, напротив, периодически напоминает о том, что она готова к диалогу с Украиной. При этом в Москве не будут обсуждать на переговорах тему Крыма и новых российских территорий.

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