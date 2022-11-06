В Киеве разработали план эвакуации на случай блэкаута

Из города могут вывезти три миллиона человек

В Киеве всерьёз обсуждают тему эвакуации порядка трёх миллионов жителей украинской столицы при полном отключении электричества. Об этом в интервью газете The New York Times рассказал глава службы безопасности киевской администрации Роман Ткачук.

"Мы можем потерять всю нашу систему электроснабжения. Мы начнём информировать людей и просить их уйти ", - предупредил чиновник.

В столице Украины также готовят к зиме около тысячи укрытий с обогревом, большинство из них размещают в учебных заведениях.

Сейчас в Киеве, а также в центральных и северных регионах Украины действует график веерных отключений. Его пришлось ввести после ударов Вооружённых Сил России по объектам электроэнергетики.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

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