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Москвичей предупредили о резком ухудшении погоды

16:51
  • воскресенье
  • 06 ноября 2022

Оно произойдёт в ночь на 7 ноября

В ночь на 7 ноября в Москве и области резко изменится погода. Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец у себя в Telegram-канале написал, что в регионе пойдёт снег, а на дорогах появится гололедица.

"В Подмосковье мокрый снег начнется с 21:00 в западных районах, а в Москве снежные заряды ожидаются после полуночи, с пиком в 3:00, и продолжатся до 6:00 утра", - предупредил синоптик.

Он призвал автомобилистов к осторожности. Обычно в такую погоду за рулём не стоит делать резких движений и перестроений. Важно соблюдать безопасные дистанцию и боковой интервал.

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