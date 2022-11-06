Повреждена дамба Каховской ГЭС

Станцию обстреляли украинские войска

Украинские военные обстреляли из американских установок HIMARS Каховскую ГЭС. Одна из ракет попала в шлюз дамбы.

Представители экстренных служб сообщили о некритических разрушениях после атаки на станцию. Всего с украинской стороны были запущены шесть ракет, пять из которых сбили силы ПВО.

Ранее заместитель губернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что ВСУ стягивают войска и тяжёлую технику на херсонское направление. Он напомнил, что в Херсоне продолжается эвакуация жителей на левый берег Днепра и в другие регионы России.

18 октября врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо объявил об эвакуации жителей правобережной части региона. Есть риск подрыва дамбы Каховской ГЭС. Если это произойдёт, то существует угроза затопления части области.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

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