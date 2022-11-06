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Завершено благоустройство двух участков парка "Яуза"

16:29
  • воскресенье
  • 06 ноября 2022

Масштабный проект завершён на 60%

В Москве завершено благоустройство двух новых участков парка "Яуза". Об этом на своей странице "ВКонтакте" сообщил Сергей Собянин.
Собянин рассказал о благоустройстве парка "Яуза"

Мэр отметил, что вдоль Северодвинской улицы теперь есть общественное пространство с амфитеатром, детской площадкой с фонтаном и досуговым центром. На участке от Широкой до Енисейской улицы создали два спорткластера и провели экологическую реабилитацию водоёма.

Парк "Яуза" - один из крупнейших экологических проектов Москвы. Власти работают над ним уже несколько лет в силу его масштаба и сложности. Сейчас он реализован на 60%.

После завершения всех работ в Москве появится единый рекреационный маршрут длиной около 20 километров, связанный с Лосиным островом, Ботаническим садом, парком "Сокольники" и ВДНХ.

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