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В районе Красного Лимана уничтожена большая группа иностранных наёмников

14:51
  • воскресенье
  • 06 ноября 2022

Нанесён точный удар по скоплению живой силы противника

Российские войска уничтожили в Красного Лимана до ста боевиков нацформирований и иностранных наёмников, в том числе, около сорока наёмников из США, Великобритании и Польши. Об этом сообщил на традиционном ежедневном брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
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По информации Минобороны, на купянском направлении предотвращена попытка контратаки со стороны ВСУ. Ударами армейской авиации, тяжёлых огнемётных систем, огнём артиллерии и активными действиями российских войск, подразделения противника остановлены.

Также за минувшие сутки в районе Запорожья уничтожен склад боеприпасов 65-й механизированной бригады ВСУ, а рядом с Красноармейском в ДНР нанесён точный удар по складу с ракетами для установок HIMARS.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

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