Нанесён точный удар по скоплению живой силы противника

Российские войска уничтожили в Красного Лимана до ста боевиков нацформирований и иностранных наёмников, в том числе, около сорока наёмников из США, Великобритании и Польши. Об этом сообщил на традиционном ежедневном брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

По информации Минобороны, на купянском направлении предотвращена попытка контратаки со стороны ВСУ. Ударами армейской авиации, тяжёлых огнемётных систем, огнём артиллерии и активными действиями российских войск, подразделения противника остановлены.

Также за минувшие сутки в районе Запорожья уничтожен склад боеприпасов 65-й механизированной бригады ВСУ, а рядом с Красноармейском в ДНР нанесён точный удар по складу с ракетами для установок HIMARS.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

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