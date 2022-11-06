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Госдума встала на защиту русского языка

15:10
  • воскресенье
  • 06 ноября 2022

Иностранные слова не должны засорять родную речь

В Госдуме рассматривают законопроект о защите русского языка от иностранных слов. Если коротко, документ о том, что если есть наш аналог какого-нибудь термина или понятия, то использовать нужно именно его.

Условно: не перформанс, а представление, не хайпануть, а поднять шум, не кешбэк, а возврат денег. И вроде бы - логично, наш язык богат, могуч и точно найдёт чем ответить всяким воркшопам и бебиситтерам.

Вопрос лишь в том, нуждается ли он в защите, и можно ли её обеспечить именно таким - законодательным - способом. Ольга Стрельцова выясняла, как это по-русски? (смотрите видео)

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