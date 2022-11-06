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В российских школах будут обучать игре в лапту

15:45
  • воскресенье
  • 06 ноября 2022

Когда-то это была очень популярная игра

Министерство просвещения планирует до конца года разработать программу обучения национальному виду спорта – лапте. Преподавать её будут на уроках физкультуры.

Забава эта - древняя, ей никак не меньше семи веков. Она немного напоминает культовый для американцев бейсбол, но со своими особенностями.

Долгое время лапта не была популярна. Но теперь, похоже, настаёт её звёздный час. Наталья Тарасова о том, как на лапту реагируют современные школьники и почему она так радует нейропсихологов (смотрите видео).

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